الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مندوب روسيا بالمنظمات الدولية يعلن شروط السلام مع أوكرانيا

ميخائيل أوليانوف
ميخائيل أوليانوف

قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا بالمنظمات الدولية، إن السلام الروسي الأوكراني يبدأ حين تتراجع أمريكا عن تحركاتها العدوانية وخطابها العدواني، ومن الصعب تحقيق السلام قبل ذلك، مضيفاً أن روسيا الاتحادية ستناقش اتفاقية ماركوس بين أستراليا وأمريكا وبريطانيا في مجلس الحكومات في هيئة الطاقة النووية في 6 مارس.

السلام الروسي الأوكراني 

وأكد أوليانوف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تحدث لمدير هيئة الطاقة النووية بشأن المحطات النووية في أوكرانيا، للبدء في مبادرة لدعم السلم والسلام في محطات الطاقة، ولتفويت الفرصة على الشائعات الأوكرانية، إضافة إلى اتفاقيات بشأن ضمان الحماية من الأخطار النووية، لكن الأوكرانيين يفكرون التراجع عن المبادرة الروسية لتأمين المحطات النووية.

تدهور الاقتصاد العالمي 

وتابع أن الإنتاج المحلي انخفض بنسبة 2.1%، مقارنة بعام 2003، وهذا يدل على النمو الاقتصادي خلال الأعوام الماضية، حيث تأثر النمو بسبب العقوبات بنسبة -0.05 فقط، وسينمو بنسبة 1.3% طبقا لكل التوقعات، بينما النمو الاقتصادي لبريطانيا هذا العام 0%، إذن من المتأثر الحقيقي من العقوبات.

وتابع أن مبادرة الحبوب التي أطلقتها روسيا لمواجهة شح الغذائ العالمي، برعاية الأمم المتحدة، تعتمد على توريد نحو 70% من الحبوب من أوكرانيا، و37% من روسيا، هذه الواردات من بدلا من أن توزعها الأمم المتحدة على كل الدول، منحت فقط نحو 2% منها للدول الفقيرة، والبقية للدول الغنية، مثل بريطانيا وأوروبا، ومنعت أوكرانيا تصدير الأمونيا الروسي، لذا نحن نتشكك في نزاهة تطبيق هذه المبادرة، بخاصة بعد حجب بعض المعلومات التجارية عن المبادرة.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين ممتدة من زمن طويل، وتزداد تقاربا بسبب الضغوط الدولية على البلدين، لجماية مصالحهما السياسية والاستراتيجية، ولا يوجد ما يمنع الدول من التنسيق والتعاون بينها لحماية مصالحها.

ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا في المنظمات الدولية القاهرة الإخبارية رسائل أمريكا العدوانية الحرب الروسية الأوكرانية

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