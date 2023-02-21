الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

تراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية «الشيكل» أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2% خلال ساعات قليلة.

وسجل سعر صرف الدولار في البنوك الإسرائيلية 3.64 شيكل، وهو أعلى معدل له منذ ثلاث سنوات، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

ويأتي تراجع سعر صرف الشيكل أمام الدولار رغم قرار بنك إسرائيل برفع أسعار الفائدة، أمس الإثنين، لتضييق الفجوة مع أسعار الفائدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ضعف الشيكل أمام الدولار

وقرر بنك إسرائيل رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، وهي المرة الثامنة التي يتم خلالها رفعها منذ شهر أبريل الماضي، لتصل إلى 4.25%، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ عام 2008.

وكذلك، يتم تداول اليورو مقابل 3.88 شيكل في البنوك الإسرائيلية، وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 2.14%، كما أنه يعد أعلى معدل يصل له منذ عام 2021.

وفي تقرير لها بعنوان «الشيكل يواصل ضعفه بعد رفع أسعار الفائدة: تداول الدولار عند أعلى مستوى منذ 3 سنوات»، قالت «يديعوت» إنه رغم رفع أسعار الفائدة في إسرائيل إلا أن الشيكل واصل تراجعه أمام العملات الرئيسية، خاصةً الدولار الأمريكي واليورو.

تعليق نتنياهو على انخفاض قيمة الشيكل

وتابعت: "على خلفية تقدم تشريع الإصلاح القضائي أمام الكنيست، ورغم رفع سعر الفائدة، تم تحديد الدولار عند 3.64 شيكل، وهي زيادة بنحو 7% مقارنة مع سعره قبل شهر، وقفز سعر اليورو إلى 3.88 شيكل، وتم تسجيل انخفاض بنسبة ما بين 1.5% و2% أو أكثر في البورصة كما أن قيمة السندات الحكومية تنخفض".

من جانبه، علق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، على تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار واليورو، في ظل المخاوف من استمرار انهيار قيمته.

وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "خلال إداراتي، تم تمرير قانون بنك إسرائيل الذي يضمن استقلالية لجنة النقد برئاسة محافظ البنك في تحديد سعر الفائدة، ولا شيء سيغيرها".