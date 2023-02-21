«تنسيقية الأحزاب» تعقد ورشة عمل حول العدالة الاجتماعية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.

وتناولت الورشة عدة محاور منها مفاهيم العدالة الاجتماعية وما تم إنجازه لتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى توصيات لاستكمال تحقيق العدالة الاجتماعية وأهمية العدالة الاجتماعية ومتطلباتها.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة الوصول إلى الأماكن الأكثر فقرا بالمحافظات وتوافر كل الخدمات بالمحافظات كالقاهرة والمحافظات المركزية، بجانب تحقيق العدالة في الأجور والمعاشات ولذوي الاحتياجات الخاصة والمطالبات بإصدار قانون موحد للأجور ورفع التمييز بين العاملين.

أدار ورشة العمل، كريمة أبو النور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك بالورشة عددا من أعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع والشعب الجمهوري وطلاب من جامعة القاهرة.