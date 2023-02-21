عقب مصرع شخصين.. حبس طرفي مشاجرة بالمطرية 4 أيام

أصدرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، قرارا بحبس طرفي مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب نشوبها بين الطرفين في منطقة المطرية والتي أسفرت عن مصرع شخصين.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوثها بين (طرف أو صاحب محل نجارة "توفى متأثرًا بإصابته بجروح بالصدر" - شريكه بالمحل تم ضبطه وبحوزته "عصا خشبية")، وطرف ثاني (4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح متفرقة وتوفى أثناء إسعافه"، وضبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء)، بسبب مشادة كلامية بينهم لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بوضع كراتين أمام المحل الخاص بالأول.

تطور الأمر إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ما أسفر عن وفاة شخصين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط باقي الطرفين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.