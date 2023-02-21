موعد إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر وعدد أيام الإجازة

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك، ويوافق عيد الأضحى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة أحد أهم مناسك الحج ويستمر 4 أيام بالإضافة إلى إجازة وقفة عرفات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023

وحددت الشريعة الإسلامية عدد أيام اجازة عيد الأضحى 2023 أو العيد الكبير حيث تكون 4 أيام فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله ﷺ: " قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى"»، وروى الترمذي في سننه «أن رسول الله ﷺ قال: "يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدنا أهلَ الإسلامِ، وهيّ أيامُ أكلٍ وشربٍ"».

فمن هذا الحديث نستنتج أن العيد يومان يوم للفطر ويوم للأضحى، لكن يلحق بالأضحى أيام التشريق الثلاثة، فيصبح مدته أربعة أيام، ولهذا فإن جمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعا أو قضاء أو نذرا، ويرون بطلان الصوم لو وقع في هذه الأيام.

موعد عيد الاضحى 1444

حسب البحوث الفلكية تبدأ اجازة عيد الاضحى 1444 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، ويستمر حتى يوم الأحد, 2 يوليو ، حيث تدخل اجازة وقفة عرفات مع اجازة العيد الكبير التي تستمر 4 أيام، ولكن تبدأ الأجازة الفعلية بعد الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة وفي اليوم العاشر منه تكون اجازة عيد الاضحى .

يرتبط عيد الأضحى بمناسك الحج لدى المسلمين، ويعدّ العيد الكبير ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.