الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو

النجمة الإسبانية
النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، في حفل افتتاح الدورة السابعة التي ستعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، إن كوكا إسكريبانو تمتلك سجلا سينمائيا حافلا بالأعمال المتميزة مع نجوم ومخرجين كبار من أبرزهم أنطونيو بانديراس في فيلم "أمطار الصيف" عام 2006، مشددا على حرص المهرجان منذ نشأته على تكريم نجمات وصانعات السينما من مختلف أنحاء العالم. 

ولدت كوكا إسكريبانو عام 1973 في مدريد، واشتهرت بأفلام مثل "poniente" عام 2002، و"أطلس الجغرافيا البشرية" عام 2007، و"بدون صدور لا توجد جنة" عام 2008، وفازت إسكريبانو بالعديد من الجوائز خلال مسيرتها السينمائية، منها جائزتي ASECAN لأفضل أداء نسائي عن دورها في أفلام "السخفاء و الأغبياء" عام 2014، و "Poniente" عام 2002، كما تم ترشيحها للجائزة عن دورها في فيلم "العودة إلى حنسالا" عام 2008، وفي عام 2015 حصلت على جائزة Bronze Remi لأفضل ممثلة درامية في WorldFest Houston عن دورها في فيلم "الملائكة المكسورة" بالمشاركة مع العديد من زملائها، كما تم ترشيح إسكريبانو مرتين لجوائز دائرة كُتاب السينما المرموقة في إسبانيا، مرة كأفضل فنان جديد عام 2002 ومرة أخرى كأفضل ممثلة مساعدة عام 2006.

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