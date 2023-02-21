مرسى مطروح تواصل جهود التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تعقيم وتطهير مكاتب البريد والسنترال ومقر مجلس العمد والمشايخ ومجمع المحاكم والنيابة الإدارية، والمواقف ومحطة السكة الحديد، ضمن الجهود اليومية لقسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة في لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبدالمجيد، استمرار الجهود في أعمال التعقيم والتطهير يوميًا بأماكن تجمعات المواطنين بالمصالح الحكومية وإدارة المرور وقسم الشرطة بمرسى مطروح، بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب بالفترة المسائية بسيارات الضباب، بالإضافة إلى رش المبيدات بصناديق القمامة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158.

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمواقف وتجمعات المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.