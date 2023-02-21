الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اقتصادية قناة السويس» تُعلن التشغيل التجريبى للرصيف الجديد بميناء العريش

رصيف ميناء العريش
رصيف ميناء العريش البحري

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن التشغيل التجريبي للرصيف الجديد، بعد تطويره بميناء العريش بطول ٩١٥ كم، باستقبال أول سفينة يتم شحنها بمساعدات إنسانية لدولتي تركيا وسوريا، لتكون أول قافلة تستقبلها ميناء العريش البحري.

ولفتت المنطقة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الخاصة برسو وربط السفينة وشحنها، حيث تم اختيار ميناء العريش البحري باعتباره النقطة البحرية الأقرب للدولتين وربطه بشبكة الطرق والأنفاق سواء نفق جنوب بورسعيد أو تحيا مصر بالإسماعيلية، ما ساهم في سهولة انتقال قافلة المساعدات من القاهرة لمحافظة شمال سيناء متجهة لميناء اللاذقية بسوريا ثم إلى تركيا من خلال ميناء العريش.

من جهته، قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن سفينة الإمداد المصرية قد غادرت ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات التي تم شحنها من الرصيف الجديد بواسطة شركات الشحن المصرية والتي تعمل مع الميناء في شحن المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية.

 وأشار إلى أن هذا التشغيل هو دلالة على تسريع وتيرة الأعمال في تنفيذ وتطوير ميناء العريش البحري الذي توليه الدولة المصرية اهتماماً في رفع كفاءته حيث يعد المنفذ البحري الوحيد لمحافظة شمال سيناء، ضمن خطة الدولة في تنمية سيناء وتوفير فرص العمل للشباب السيناوي، خاصة أن أعمال التطوير والشركات الوطنية العاملة به قد وفرت فرص عمل لشباب المحافظة ومحافظات أخرى.

جدير بالذكر أن التشغيل التجريبي للرصيف الجديد يستقبل خلال الأيام المقبلة عدداً من السفن لحين افتتاحه رسمياً.

ومن المتوقع انتهاء مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش خلال الربع الأول من عام 2024، المتضمنة تنفيذ أرصفة بحرية وحواجز أمواج وساحات تداول وطرق داخلية ورفع كفاءة المباني وأسوار وبوابات الميناء باستثمارات تعادل 3 مليارات جنيه.

 وميناء العريش هو أحد أهم الموانئ التي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل؛ نظراً للموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الميناء على البحر المتوسط؛ إضافة إلى كونه جزءًا من الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتكامل مع المناطق الصناعية، ما يسهل على المستثمرين حركة استيراد وتصدير البضائع.

ميناء العريش البحري المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء العريش العريش الاقتصادية لقناة السويس

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