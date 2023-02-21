لو فاتك التريند| كهربا يقود هجوم الأهلي أمام أسوان.. و«الداخلية» تواصل مبادرة «كلنا واحد»

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

كهربا يقود هجوم الأهلى أمام أسوان

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة أسوان التي تقام، بعد قليل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.. للتفاصيل اضغط هنا.

بوتين: أي حديث عن الإخلال بنظام الردع النووي غير صحيح

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم خطابًا إلى الجمعية الفيدرالية تناول فيه الوضع الداخلي وعلاقات روسيا مع الغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية.. للتفاصيل اضغط هنا.

اليونيسف لـ«القاهرة الإخبارية»: ارتدادات الزلازل قد تؤثر على إيصال المساعدات

أكد محمد الحواري، المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف، أن المنظمة قدمت كل إمكاناتها للطوارئ في زلزال تركيا وسوريا والذي نجم عنه آلاف الضحايا.. للتفاصيل اضغط هنا.

استعدادات أسوان لظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ابو سيمبل

تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل جنوب أسوان، صباح غدًا الأربعاء، ويسبق الاحتفال بهذه الظاهرة العالمية، العديد من الاستعدادات والتجهيزات داخل المعبدين والمدينة بأكملها.. للتفاصيل اضغط هنا.

«الداخلية» تواصل مبادرة «كلنا واحد» بسعر مخفض

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام 2023 لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.. للتفاصيل اضغط هنا.