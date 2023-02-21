الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| كهربا يقود هجوم الأهلي أمام أسوان.. و«الداخلية» تواصل مبادرة «كلنا واحد»

صور.
صور.

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

كهربا يقود هجوم الأهلى أمام أسوان

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة أسوان التي تقام، بعد قليل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.. للتفاصيل اضغط هنا.

بوتين: أي حديث عن الإخلال بنظام الردع النووي غير صحيح

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم خطابًا إلى الجمعية الفيدرالية تناول فيه الوضع الداخلي وعلاقات روسيا مع الغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية.. للتفاصيل اضغط هنا.

اليونيسف لـ«القاهرة الإخبارية»: ارتدادات الزلازل قد تؤثر على إيصال المساعدات

أكد محمد الحواري، المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف، أن المنظمة قدمت كل إمكاناتها للطوارئ في زلزال تركيا وسوريا والذي نجم عنه آلاف الضحايا.. للتفاصيل اضغط هنا.

استعدادات أسوان لظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ابو سيمبل

تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل جنوب أسوان، صباح غدًا الأربعاء، ويسبق الاحتفال بهذه الظاهرة العالمية، العديد من الاستعدادات والتجهيزات داخل المعبدين والمدينة بأكملها.. للتفاصيل اضغط هنا.

«الداخلية» تواصل مبادرة «كلنا واحد» بسعر مخفض

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام 2023 لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.. للتفاصيل اضغط هنا.

اديمير بوتين اجتماعية اعي أخبار الفن اجتماع اقت التجهيزات الاستعدادات والتجهيزات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

«الوزير» يعلن تفاصيل وسائل النقل بالعاصمة الإدارية.. أسعارها كاملة

الأهلى يتقدم بثلاثية على أسوان بالشوط الأول والشناوى يتصدى لركلة جزاء

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

تبدأ 5 مارس.. «القوى العاملة» تعلن جدول الانتخابات العمالية التكميلية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-2-2023 في منتصف التعاملات بالبنوك

رئيس الوزراء يستعرض فرص زيادة استثمارات «المراعى» السعودية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل