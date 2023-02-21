بوتين: أى حديث عن الإخلال بنظام الردع النووى غير صحيح

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم خطابا إلى الجمعية الفيدرالية تناول فيه الوضع الداخلي وعلاقات روسيا مع الغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية.

وشدد بوتين، خلال حديثه، على تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة الأسلحة الاستراتجية والهجومية، مشيرًا إلى أنه إذا قامت الولايات المتحدة بإجراء تجارب نووية، فنحن سنقوم بالمثل، أي حديث عن الإخلال بنظام الردع النووي غير صحيح.

وتابع أنه حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك كان الغرب يقوم بما سماه "مسرحية دبلوماسية"، والغرب هو من بدأ الحرب ونحن حاولنا ونحاول إيقافها.

من المستحيل هزيمة روسيا

ولفت إلى أن الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله، مؤكدًا أنه من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة وسنتعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية.

واقترح بوتين، تأسيس صندوق حكومي لدعم أسر المشاركين في العملية العسكرية، مشيرًا إلى أن مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسي وصل إلى أكثر من 91%، مضيفا "تمكنا من حماية المواطنين وحافظنا على أماكن العمل، ودعمنا النظام المالي، وفي مارس كانت هناك إجراءات دعم لقطاع الأعمال بقيمة تريليون روبل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن هناك تغييرات جذرية وأحداثًا تاريخية تحدد مستقبل وطننا وشعبنا، مشيرًا إلى أن وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة.

ولفت بوتين، في خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية، إلى أن الشعب الأوكراني بات أسيرًا ورهينة بيد النظام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الغرب أعد أوكرانيا لحرب طويلة الأمد، لافتًا إلى أن الغرب هو من دعم الانقلاب الدموي في أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا.

وأوضح الرئيس الروسي، أن الحروب التي شنها الغرب تحت شعار الديمقراطية تسببت في تشريد مئات الملايين، منوهًا إلى أن الغرب لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم أوكرانيا عسكريًا.