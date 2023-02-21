كهربا يقود هجوم الأهلى أمام أسوان

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة أسوان التي تقام، بعد قليل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأفشة وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف وشادي حسين ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي وبيرسي تاو.

وكانت إدارة نادي الأهلي قد تقدمت بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، وذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم تدريباته، ظهر أمس الإثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعدادًا لمباراة أسوان ببطولة الدوري المقرر لها الثالثة إلا ربعا عصر اليوم الثلاثاء علي ملعب زهرة الجنوب

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي، أمس، باستاد أسوان عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الأمور الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي ‏فقرة إحماء أعقبتها تدريبات بالكرة، وفقرة خاصة بالجوانب الخططية والتكتيكية التي يرغب الجهاز ‏الفني في تنفيذها خلال المباراة.‏

وخاض حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، الذي عقد عدة جلسات نفسية مع الشناوي بعد أحداث مباراة الهلال السوداني الأخيرة.