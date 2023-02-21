اليونيسف لـ«القاهرة الإخبارية»: ارتدادات الزلازل ربما تؤثر على طرق إيصال المساعدات

أكد محمد الحواري، المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف، أن المنظمة قدمت كل إمكاناتها للطوارئ في زلزال تركيا وسوريا والذي نجم عنه آلاف الضحايا.

وأضاف “الحواري” خلال مداخلة هاتفية لشاشة “القاهرة الإخبارية”، أن تكرار الزلزال بالأمس أمر مقلق للغاية، حيث يعيش هؤلاء الأطفال الناجون من الزلزال الأول هذه التجربة مرة أخرى، فالكثير من الأسر في مناطق مختلفة سواء في سوريا أو لبنان أو الجنوب التركي قضوا ليلتهم في العراء مخافة أن تكون هناك ارتدادات مؤذية، وأيضا الإصابات التي أعلن عنها وتجاوز عددها المئات بالجنوب التركي، ولم يصل إلى الآن إحصائيات دقيقة بالشمال السوري، جراء الهزة الأخيرة.

وأكد المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف، أن هذا الارتداد الجديد قد يؤثر على مراكز الإيواء المؤقتة والمراكز الآمنة، التي يحتمي بها الناس، ويرفع المتطلبات مرة أخرى للاحتياجات والمساندة.

وأوضح أنه أطلق من خلال الأمم المتحدة حملة المساندة لمدة 3 أشهر بمبلغ إجمالي 400 مليون دولار، وربما تزيد بسبب الارتدادات الجديدة، موضحاً أن هذه الارتدادات ربما تؤثر على طرق إيصال المساعدات للمناطق المختلفة المتضررة، لذلك ما زالت الأمور غير واضحة تماما.