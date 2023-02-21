برنامج الإبداع.. «تيك توك» مبادرة جديدة لدعم مقاطع الفيديو بمدة أطول

كشف موقع "ذا فيرج" الأمريكي، عن أحدث تطور بموقع الفيديو الصيني الشهير "تيك توك"، حيث يختبر طريقة جديدة لمنشئ المحتوى على النظام الأساسي لدعم الازدهار الإبداعي وتحقيق مكاسب مالية، وذلك عن طريق مدة أطول لنشر مقاطع الفيديو.

وأشار الموقع الأمريكي في تقرير، إلى أن المبادرة الجديدة التي أعلن عنها "تيك توك" يُطلق عليها اسم برنامج الإبداع، وتخضع للاختبار التجريبي في الولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل.

ولفت إلى أن موقع الفيديوهات الشهير يستخدم العديد من التكتيكات لتعزيز النمو المتأخر في الولايات المتحدة، في الوقت ذاته، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد مفتوح على أساس الدعوة فقط في الوقت الحالي، لكنه سيتوسع ليشمل جميع المستخدمين المؤهلين في المستقبل.

تحديد عمر المستخدم

وبحسب الموقع الأمريكي، سيحتاج المستخدمون لكي يكونوا مؤهلين للبرنامج، أن يبلغ عمرهم 18 عامًا فيما فوق، وأن يكون عدد المتابعين وعدد مشاهدة الفيديو أكثر من 18 مرة، والأكثر إثارة للاهتمام هو إنشاء "مقاطع فيديو أصلية عالية الجودة تزيد مدتها عن دقيقة واحدة، وقد يكون التركيز على مقاطع الفيديو الطويلة مفاجأة للبعض.

وذكر أن فيديوهات "تيك توك" الأكثر شهرة هي التي أقنعت جميع شركات الوسائط الاجتماعية الكبرى الأخرى بأخذ الفيديو القصير على محمل الجد، حيث أبلغت بأكثر من طريقة أن المحتوى الطويل بما في ذلك البث المباشر، سيكون ذا أهمية متزايدة للمنصة في المستقبل.

يعزز إبداع المبدعين

وأضاف المتحدث باسم شركة تيك توك ذاشيري كيزر، أن البرنامج الجديد “سيعزز إبداع المبدعين، ويولد إمكانات أعلى للإيرادات ويفتح فرصًا أكثر إثارة في العالم الحقيقي، ولكنه لم يقدم أي توضيح بشأن نطاق البرنامج الجديد أو مقدار ما يتوقع المشاركون تحقيقه أو إذا كانت ستزيد عن أرباح “Creator Fund” الخاصة بهم.

وقال كيزر، إن الشركة لم تكن قادرة على مشاركة مقدار الأموال التي ستذهب إلى البرنامج الجديد في هذا الوقت، محددًا أن المدفوعات لم تكن تأتي من مشاركة أرباح الإعلانات، وأنه سيتم حساب العوائد باستخدام المشاهدات المؤهلة والعائد لكل ألف ظهور، وهو رقم يمكن أن يتقلب بدوره بناءً على مقاييس مثل مشاركة الفيديو.

وتابع سيكون لدى المبدعين الذين يشكلون جزءًا من الصندوق الأصلي خيار التبديل إلى الإصدار التجريبي من برنامج الإبداع ولكن لن يتمكنوا من العودة مرة أخرى، وكان الصندوق الأصلي الذي تم الإعلان عنه في عام 2020، يحتوي على مليار دولار للمشاركين، ويتم دفعها على مدى ثلاث سنوات.

وفي غصون ذلك، كانت قد وعدت ميتا بإنفاق مليار دولار بنهاية عام 2022 على المبدعين، ويقدم موقع YouTube برنامجًا كبيرًا لمشاركة الأرباح لمنشئي المحتوى الذين يصنعون الأفلام القصيرة، حيث يحتفظ YouTube بنسبة 55 بالمائة ومنح 45 بالمائة للمبدعين.