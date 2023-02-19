أبرزهم تيك توك.. تقرير بريطاني يكشف تتبع السوشيال الميديا للبيانات الشخصية

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أبرز التطبيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع معظم البيانات الشخصية من الحسابات الشخصية، حيث تم تصنيف تطبيق تيك توك من أكبر المنصات عبر السوشيال ميديا تقوم بجمع البيانات.

وأكدت الصحيفة أن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي تتبع كل التحركات ويجمعون كميات هائلة من البيانات الشخصية، لجيوش من المستخدمين ولكن بتقديرات مختلفة ومتفاوتة بتطبيق عن تطبيق آخر في جمع معلومات أكثر من الآخرين.

تيك توك الأكثر مراقبة

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة Internet 2.0 للأمن السيبراني، فقد يعد تطبيق تيك توك أكبر أداة لجمع البيانات، حيث تجمع أكثر من أي تطبيق وسائط اجتماعية أو خدمة مراسلة أخرى.

وبحسب الصحيفة فقد يمتلك تطبيق مشاركة الفيديو الشهير، المملوك لشركة ByteDance الصينية، حوالي مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، لكن لديها أكثر من ضعف عدد المتعقبات في شفرة المصدر الخاصة بها مقارنة بمتوسط الصناعة.

كما يجمع برنامج التتبع الخاص بـ تيك توك خلسة بيانات حول المستخدمين لضبط الخوارزمية التي تقوم بتشغيل خلاصتها الرئيسية، ولكن يمكنه أيضًا جمع معلومات حول شبكة wi-fi وبطاقة Sim، مما يثير مخاوف بشأن كيفية استخدام هذه البيانات.

وأشارت الصحيفة البريطانية، الى أن الشركة الصينية ليست وحدها حيث احتلت كل من Microsoft Teams وOutlook وInstagram وTwitter وSnapchat المرتبة الأولى في المراكز الثمانية الأولى من بين 22 شركة كبرى تستوعب أكبر قدر من البيانات - بينما تم تصنيف Facebook كواحد من أفضل الشركات، حيث احتل المرتبة 16، وفق تقييم شركة الإنترنت 2.0.

وبحسب التقرير البريطاني فهذه هي الطريقة التي يتم بها تكديس منصات التواصل الاجتماعي والرسائل الأكثر شيوعًا وفقًا لدراسة مقدار البيانات الشخصية التي تمكنوا من أخذها من المستخدمين، ومع حصول المذنبين على أكبر قدر من المعلومات على أعلى الدرجات

ووفقاً للصحيفة، هذه هي الطريقة التي يتم بها تكديس منصات التواصل الاجتماعي والرسائل الأكثر شيوعًا وفقًا لدراسة مقدار البيانات الشخصية التي تمكنوا من أخذها من المستخدمين، ومع حصول المذنبين على أكبر قدر من المعلومات على أعلى الدرجات.

وأثيرت مخاوف بشأن مقدار المعلومات الشخصية التي يمكن لشركات التواصل الاجتماعي جمعها من خلال أجهزة التتبع التي تعد جزءًا من تقنية الشركة.

وباستخدام برنامج Malcore الخاص به، أعطت شركة الإنترنت 2.0 لكل تطبيق درجة بناءً على كمية المعلومات الشخصية التي تم جمعها، ومع تسجيل TikTok ما مجموعه 63.1 - أعلى من VK الإصدار الروسي من فيسبوك المحظور من قبل ابل.

كما انه تم العثور على تسعة متتبعات و"الكثير من الأذونات وتحذيرات خطورة الكود" تؤدي إلى درجاتها، مع علامة شركة الإنترنت 2.0 التجارية لمستوى التتبع "متطفل بشكل مفرط وليس ضروريًا لتشغيل التطبيق".

وفي الوقت نفسه، سجلت شركة VK، ثاني أكبر شركة إنترنت في روسيا ولكن تمت إزالة تطبيقاتها من شركة أبل وسط مخاوف أمنية تصنيفًا قدره 62.7، مع الكشف عن 13 أداة تعقب و28 "أذونات خطيرة" في شفرة المصدر الخاصة بها.

وجاء ثالث أكثر التطبيقات التي يتم تتبعها هو Viber Messenger، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم. تم اكتشاف أن لديها 11 تعقب.

كان لدى Microsoft Teams - المشهور بمكالمات العمل الجماعية ولكن عددًا كبيرًا من طلبات الأذونات، مما يمنحها درجة 38، مما يجعلها في المرتبة الرابعة.

بينما احتلت خدمة البريد الإلكتروني Outlook، التي يقدر عدد مستخدميها بـ 400 مليون مستخدم على مستوى العالم، المرتبة الخامسة بـ 35.9 وسبعة متتبعين، تليها تطبيقات Instagram وTwitter وSnapchat وLinkedIn، والتي سجلت جميعها حوالي 34 - أعلى من متوسط الصناعة البالغ 28.8، كما سجل Gmail 29.6 بينما وجد أن WeChat يحتوي على خمسة متتبعين.

وسجل تطبيق فيسبوك إحدى أقل الدرجات بسبب عدد قليل جدًا من تحذيرات التعليمات البرمجية.