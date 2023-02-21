الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة مخالفات المباني

مخالفات المباني
مخالفات المباني

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة اليوم لإزالة مخالفات المباني، حيث تم إزالة إشغالات الممشى السياحي بمحور جمال عبد الناصر وإزالة كشك عشوائي بجوار مدرسة القرية السياحية الأولى.


كما تم التحفظ على المعدات والونش من القطعة رقم ١٨٠٨ بالحي الرابع المجاورة 8 بالمدينة، وإيقاف أعمال محاولة زيادة في النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم ٢ بلوك ٢ مج ١٢ غرب سوميد، بالإضافة الي تنفيذ الإزالة الفورية وإيقاف أعمال محاولة زيادة في النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم ١٦٠٣  المجاورة 7 بالحي الثالث.
 

 

وتم إيقاف محاولة تعدي على الرود الخلفي بالقطعة رقم ٣٢٥ حى١ مج ٢، ورفع إشغالات وتعديات من شارع مصر.

 

 

جهاز 6 أكتوبر عدم التهاون استمرار حملات الإزالة مخالفات البناء يؤكد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بيان مشترك للقمة المصرية الأوزبكستانية عقب لقاء الرئيس السيسى وميرضيائيف

الرئيس الأوزبكى يشيد بجهود الرئيس السيسى لإحلال السلام فى الشرق الأوسط

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة مخالفات المباني

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

أردوغان: فحص مليون مبنى فى منطقة الزلزال.. وإعادة بناء القرى المنكوبة خلال عام

رئيس جامعة أسيوط يشارك بمجلس كلية طب لانتخاب عميد الكلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [1]

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل