جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة مخالفات المباني

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة اليوم لإزالة مخالفات المباني، حيث تم إزالة إشغالات الممشى السياحي بمحور جمال عبد الناصر وإزالة كشك عشوائي بجوار مدرسة القرية السياحية الأولى.



كما تم التحفظ على المعدات والونش من القطعة رقم ١٨٠٨ بالحي الرابع المجاورة 8 بالمدينة، وإيقاف أعمال محاولة زيادة في النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم ٢ بلوك ٢ مج ١٢ غرب سوميد، بالإضافة الي تنفيذ الإزالة الفورية وإيقاف أعمال محاولة زيادة في النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم ١٦٠٣ المجاورة 7 بالحي الثالث.



وتم إيقاف محاولة تعدي على الرود الخلفي بالقطعة رقم ٣٢٥ حى١ مج ٢، ورفع إشغالات وتعديات من شارع مصر.