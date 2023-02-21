قرض من «التموين» لورش المصنوعات الذهبية.. التفاصيل والشروط

أعلنت مصلحة الدمغة و الموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التقدم للحصول على قرض تنمية الورش الصغيرة والمتوسطة لأصحاب الورش العاملة في مجالي المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات بحد أقصى مليون جنيه للورشة لمدة شهر، اعتبارا من الأحد 19 فبراير 2023 وحتى 19 مارس المقبل، طبقا للشروط المحددة والنموذج المرفق.

وأوضح هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة إدارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية والمجوهرات، أن أهم شروط الاستفادة من القرض المتعلقة بالمتقدم تتمثل في تمتع صاحب الورشة برخصة موثقة من المصلحة مع لوجو الورشة لتصنيع مشغولات ذهبية أو فضية، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد عن 55 عاما مع خبرة لا تقل عن خمسة أعوام في المجال، وألا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي مع تمتعه بالقدرة على القراءة والكتابة وحسن السيرة والسلوك، عدم وجود أحكام إفلاس (بروتستو) بحقه كما عليه الإقرار بعدم استخدام قيمة القرض إلا في الأغراض الممنوح بسببها.

أما عن أهم الشروط المتعلقة بالمنشأة، قال ميلاد، إنه يشترط أن تكون الورشة كائنة بمنطقة الجمالية ولا تقل مساحتها عن 20 مترا وتشمل الحد الأدنى من معدات التشغيل المحددة بواسطة المصلحة، أما عن فترة السداد فتتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بفائدة متناقصة نسبة 12.5 % سنويا.

قرض تنمية الورش الصغيرة والمتوسطة

قرض تنمية الورش الصغيرة والمتوسطة