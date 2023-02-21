أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 29 سنتا ليبلغ 83.57 دولار في التداولات مقابل 83.28 دولار في تداولات الجمعة الماضي.

فيما كشف بيان مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع خام برنت 1.07 دولار ليبلغ 84.07 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا ليبلغ 77.19 دولار.

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى لـ83.57 دولار فى التعاملات

وفي السياق ذاته، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة الانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول ضاعفت إجمالي تلك المحطات على مستوي الجمهورية بمقدار يزيد عن 4 أمثالها في العامين الأخيرين تنفيذا لرؤية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود التي يدعمها ويتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه جري إقامة أكثر من ٧٠٠ محطة جديدة خلال هذه الفترة في زيادة غير مسبوقة ليصل إجمالي المحطات لـ٩٠٩ محطات حالياً.

وزير البترول: ٩٠٩ محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه الوزير لمتابعة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بحضور عدد من قيادات القطاع ورؤساء الشركات العاملة في النشاط.

وأضاف الملا أن المشروعات غير المسبوقة خلال تلك الفترة لإضافة محطات جديدة ومراكز لتحويل السيارات أحدثت نقلة نوعية في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالسوق المحلي وعملت على تلبية طلب حائزي السيارات المتزايد على هذا النوع من الوقود متعدد المميزات الاقتصادية والبيئية.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة استكمال المحطات الجديدة الجاري إقامتها وإدخالها إلى الخدمة للاستفادة من المردود الاقتصادي الإيجابي للغاز الطبيعي باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك الوقود السائل من البنزين والسولار وبالتالي توفير جانب من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، علاوة على المساهمة في تخفيض تكلفة الوقود الذي يستخدمه المواطن في ظل انخفاض سعر الغاز إلى أقل من نصف سعر لتر البنزين مما يشجع المواطنين علي استخدامه، كما وجه الوزير بالعمل خلال عام ٢٠٢٣ على زيادة معدلات التحويل للغاز لـ١٠٠ ألف سيارة سنوياً.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود المكثفة خلال الشهور الماضية لإدخال المحطات الجديدة للخدمة والأعمال الجارية لإضافة محطات جديدة.