الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 سائقين بتهمة استعراض القوة على الدائرى

حبس 4 سائقين
حبس 4 سائقين

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 4 سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستعراضهم بمركبات التوك توك على دائرى الجيزة.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط 4 سائقين مركبات "توك توك"- مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية؛ لقيامهم بقيادة مركبات "توك توك" بدون ترخيص والسير برعونة والقيام بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائرى، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة مركبات التوك توك دائرى الجيزة دون ترخيص الطريق الدائري

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وائل لطفي

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