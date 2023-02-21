الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مصابا بانقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 12 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 12 شخص كدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى دائرة وادى النطرون.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مباشرة التحقيق انقلاب سيارة نصف نقل البحيرة حادث انقلاب

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وائل لطفي

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