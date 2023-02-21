12 مصابا بانقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة

أصيب 12 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 12 شخص كدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى دائرة وادى النطرون.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.