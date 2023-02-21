أرباح «كفر الزيات للمبيدات» ترتفع إلى 128.4 مليون جنيه خلال 2022

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، عن العام الماضي، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 75.48%، على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 128.44 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 73.19 مليون جنيه أرباحاً خلال 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 127.22 مليون جنيه، مقابل 72.74 مليون جنيه خلال العام السابق له.



فيما بلغ نصيب أصحاب الحقوق غير المسيطرة خلال العام الماضي نحو 1.22 مليون جنيه، مقابل 448.81 ألف جنيه خلال 2021.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.56 مليار جنيه، مقابل 817.23 مليون جنيه خلال 2021.



وبالنسبة للقوائم المالية غير المجمعة، حققت الشركة المستقلة صافي ربح خلال العام الماضي بلغ 121.1 مليون جنيه، مقابل 70.81 مليون جنيه أرباح خلال 2021.



ويشار إلى أن كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، حققت صافي ربح بلغ 80.98 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل ربح بلغ 59.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفع نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال التسعة أشهر إلى 80.01 مليون جنيه، مقابل 59.05 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.



فيما سجل أصحاب الحقوق غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة نحو 969.33 ألف جنيه، مقابل 250.19 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.



وارتفعت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر إلى 1.05 مليار جنيه، مقابل 596.12 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021.



وعلى مستوى الأرباح غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 70.26 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 58.19 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.