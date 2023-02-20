الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق شقة سكنية أحد العقارات مدينة 6 أكتوبر النجدة

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وائل لطفي

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