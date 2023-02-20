الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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متحدث الزراعة: الدولة أفرجت عن 2.6 مليون طن لمستلزمات الأعلاف

محمد القرش
محمد القرش

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يتم متابعة إفراجات الأعلاف التي تخرج من الموانئ لتلبية احتياجات المواطنين، ودعم القطاع الداجني.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الدولة أفرجت عن 2.6 مليون طن من مستلزمات الأعلاف منذ أول أكتوبر وحتى اليوم بتكلفة 1.3 مليار دولار خصصتها الدولة من مواردها لخدمة المنتجين وأي تلاعب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيه.

لابد أن نتكاتف جميعًا للخروج من الأزمة

وأكد أن الأمور تدار بشكل تعاوني ونحن في أزمة دولية كبيرة ولابد أن نتكاتف جميعًا للخروج من الأزمة، موضحًا أن الإجراءات الحكومية تقوم بتشكيل لجان برئاسة نائب وزير الزراعة وبعضوية البنك المركزي، واتحاد منتجي الدواجن، وجهاز حماية المستهلك، ومجلس النواب حتى يكون هناك متابعة للسوق.

وأوضح القرش أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التوسع في الزراعات التعاقدية من زراعة الذرة وفول الصويا حتى نلبي احتياجاتنا، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في الأسواق.

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وائل لطفي

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