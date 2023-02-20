الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الإسكندرية» يحتفل بليلة الإسراء والمعراج بندوة «القدوة الحسنة»

ندوة القدوة الحسنة
ندوة القدوة الحسنة بتعليم الإسكندرية

افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، ندوة القدوة الحسنة والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بمدرسة شهداء التحرير الثانوية بنات بإدارة غرب، بحضور الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ بالإسكندرية والأمين العام لبيت العائلة المصرية وعادل حسين مدير عام إدارة غرب ومجدي الغريب مدير عام مركز إعلام غرب بالإسكندرية، وأمل حسن رئيس مجلس أمناء المدرسة. 

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يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنظيم ندوات توعية شاملة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لبناء الشخصية المصرية. 

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أكد مدير المديرية على أهمية التكامل بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لضرورة توفر القدوة الحسنة في شتى التخصصات والمجالات والنهوض والارتقاء بكافة عناصر المجتمع المصري وتوعيتهم توعية شاملة بمقدراتهم ومقدرات وطنهم وغرس وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية لتحقيق التنمية الشاملة المتكاملة لارتكاز الندوة على أهمية تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التفكير العلمى والموضوعى والإبداعي وتحمل المسئولية وتحقيق التوازن الانفعالى مع تنمية مهارات التواصل مع الآخرين واحترام ثقافة الآخر وحماية أمن الوطن وسلامته ومواجهة التحديات مع شغل أوقات الفراغ بمايفيد فى الوصول للأهداف التى يسعى الى تحقيقها وتنمية الوعى وغرس الانتماء وإعمال العقل والتفكير المنطقى مما يساعد على نبذ العنف ومواجهة التطرف ومحاربة الشائعات ونشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي ومواجهة التحديات وتوجهات الدولة نحو بناء الانسان وتحقيق حياة كريمة.

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وأشاد «أبوزيد» بالتعاون المثمر مع بيت العائلة المصرية ومركز إعلام غرب ومركز النيل للإعلام في التوعية والتثقيف والتدريب لكافة الفئات ، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني بما يعود بالنفع العام لجميع أبنائنا، موضحًا أنَّ مصر زاخرة بأبنائها المخلصين المحبين لوطنهم وأن القيادة السياسية تبذل جهدًا كبيرًا في تنمية مصر في كافة المجالات وبناء الجمهورية الجديدة.

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تعليم الإسكندرية القدوة الحسنة ليلة الإسراء والمعراج بيت العائلة المصرية ندوات توعية شاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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