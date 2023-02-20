نائب التنسيقية: التعاونيات في حاجة إلى منظومة متكاملة

قال أكمل نجاتي، أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن التعاونيات فى حاجة إلى منظومة متكاملة لا تقتصر على تعديل تشريعى فقط.

جاء ذلك خلال كلمة نائب التنسيقية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء نظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

أضاف أن هناك دراسة متكاملة يتم مناقشتها تحت قبة المجلس فى لجنة حقوق الإنسان حول النهوض بالتعاونيات وللأسف كان تمثيل وزارة الزراعة,خلال المناقشات فى اللجنة

وتساءل نجاتى عن دور الجمعيات التعاونية لدعم الفلاحين والمزارعي، مؤكدًا “لو لم نستطع الاستفادة من الموارد الموجودة لدينا سيكون لدينا مشكلة، ونحن أصحاب تجربة هامة فى التعاونيات الزراعية ويجب التعامل معها لحل مشكلات الفلاحين وما هى حوافز الدولة تجاه الزراعات التعاقدية ولتجميعية”.