الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل وإصابة شاب في حادثين منفصلين بالمنيا

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها حيث صدمتها سيارة ربع نقل أمام قرية شارونة التابعة لمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، كما أصيب شاب في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام السيارة رقم 6123 ن ب ر، ربع نقل، بسيدة أثناء سيرها بالطريق الزراعي أمام قرية شاورنة، بمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع "ش.ك"، 48 عاما، ربة منزل، تقيم في مركز بني مزار وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام، وتم التحفظ علي السيارة وسائقها ياسر-ع، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقي مأمور قسم شرطة بندر المنيا، بلاغا باصطدام سيارة بدراجة بخارية بسبب السرعة، بتقاطع شارع الحسيني مع ميدان عبد المنعم رياض الشرقي، بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة عبد اللطيف فضل عبد اللطيف 25 عاما، باشتباه كسر بالساق الإيسر، ويقيم بقرية منشية الذهب، بالوحدة المحلية لصفط الخمار، في مركز المنيا، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة ربع نقل قرية شارونة بمغاغة إصابة شاب في تصادم دراجة بخارية وسيارة مدينة المنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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