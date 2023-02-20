وفد من منتخب بنين يزور القاعة الملكية باستاد الإسكندرية

زار وفد من منتخب بنين تحت 20 عامًا، الاثنين، استاد الإسكندرية الرياضي الذي يستضيف مباراة بنين وزامبيا غداً في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام المقامة في القاهرة خلال الفترة من 19 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

ويعد استاد الاسكندرية من الاستادات أقدم استاد في قارة أفريقيا وبه مقصورة رئيسية تسمى «المقصورة الملكية» المعدّة لاستقبال كبار الزوار، والتي صممت على الطراز الفرنسي وبها العديد من الزخارف المتميزة من بينها الهلال والنجمة وهم رمز العلم المصري في الفترة الملكية.

أما عن تاريخ الاستاد، فقد مر على تدشينه 94 عامًا وما يزال واحدًا من أهم المباني التراثية في الإسكندرية، ويعد هو أقدم الملاعب في إفريقيا والشرق الأوسط، تم افتتاحة في 17 نوفمبر عام 1929، بحضور الملك فؤاد الأول، ويتميز الاستاد بوجود جزء من أسوار الإسكندرية القديمة ( بوابة الزهري) وهو الاستاد الوحيد بالعالم الذي يضم بين جنباته أثر من القرن الرابع عشر.