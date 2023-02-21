أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 21-2-2023

زاد البحث عن أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 21-2-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من الراغبين في البناء والتشييد وتشطيب الوحدات السكنية والمحلات التجارية، خاصة عقب الانخفاض النسبي التي تشهدها أسواق الحديد والصلب مؤخرا بفعل استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي.



أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء

وحدث تباين في أسعار تداول مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 21-2-2023 بفعل الاضطرابات في أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، حيث تعتمد مصانع الحديد والصلب على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج بالعملة الأجنبية والأسعار كما يلي:-



سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عز 26985 جنيها للطن.



سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس26850 جنيهل للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة بشاي 28500 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المصريين 26850 جنيها للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 25500 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة 25500 جنيه للطن.



سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة العتال 27500 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عطية 27500 جنيه للطن.



سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة سرحان 26500 جنيه للطن.



سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27000 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27000 جنيه للطن.



سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27000 جنيه للطن.



سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة العشري 27000 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27000 جنيه للطن.



سعر طن الأسمنت المسلح في الأسواق للمستهلكين

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1935 جنيها.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1905 جنيهات.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1840 جنيها.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1900 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1840 جنيها.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1840 جنيها.

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