الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب شمال رفح.. و«الأرصاد» تكشف حقيقة تأثر مصر بالعاصفة «أوتو»

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شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

«البحوث الفلكية»: هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على بعد 552 كيلو شمال رفح

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 6.43 درجة على مقياس ريختر على بعد 552 كيلو متر شمال رفح، وفق بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية.

 

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الزلزال وقع في تمام الساعة السابعة وأربع دقائق، على عمق 21 كم، شمال مدينة رفح، مشيرًا إلى أنه لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

https://www.dostor.org/4317964

«الأرصاد» تكشف حقيقة تأثر مصر بالعاصفة «أوتو»

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "أوتو"، التي ضربت مناطق شمال شرق أوروبا، قائلة إن الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد حاليًا قادمة من شمال غرب أوروبا.

https://www.dostor.org/4317969

فتح تحقيق في واقعة غرق «طفل البيارة» بدمياط

تقدمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بخالص تعازيها ومواساتها لأسرة الطفل عماد محمود حليم الذى لقى مصرعه إثر وقوعه فى بيارة ترعة الخزان بقرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد مساء أمس معربة عن حزنها البالغ فى وفاة الفقيد داعية الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

https://www.dostor.org/4317916

صبحى يلتقى رئيس الاتحاد العربى للكرة الطائرة قبيل افتتاح البطولة العربية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد الهادي ناصر شبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة، بحضور المهندس إبراهيم المقبالي نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد العماني للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر. رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، ومُمثلي الأندية المشاركة بالبطولة، وذلك قبيل افتتاح البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة.

https://www.dostor.org/4317978\

 

التفاصيل الكاملة لإلغاء حفل الأمريكي كيفين هارت باستاد القاهرة

https://www.dostor.org/4317957

أثار الفنان الكوميدي الأمريكي كيفن هارت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الشركة المنظمة لحفلته عن إلغائه قبل ساعات من إقامته في استاد القاهرة.

 

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وائل لطفي

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