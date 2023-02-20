ننشر برنامج ندوة «المؤسسات الدينية والمجتمع» فى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.. السبت

تقيم الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ندوة بعنوان “المؤسسات الدينية والمجتمع”، يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023، بحضور مقرر الندوة د. أحمد الشربيني، ورئيس مجلس الإدارة د. أيمن فؤاد.

يذكر أن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية من أقدم الجمعيات العلمية غير الحكومية في مصر تأسست في 20 يوليو 1945 تحت اسم الجمعية الملكية للدراسات التاريخية، بمرسوم ملكي بفضل مساعي حسن حسني باشا السكرتير الخاص للملك فاروق وتحددت أغراضها بالنهوض بالدراسات التاريخية ونشر الوعي التاريخي بين أبناء الوطن وحفظ الوثائق التاريخية، وفي هذا الصدد تضم الجمعية مخطوطات ووثائق تاريخية وعقب صدور قرار إزالة للعقار الذي كان يقع به مقر الجمعية بشارع البستان بباب اللوق في التسعينيات. قام الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات بالتبرع لشراء أرض بمدينة نصر لبناء مبني حديث وتجهيزه وتقديمه هدية منه إلي مصر، فهو خريج جامعة القاهرة وحاصل علي درجة بكالريوس العلوم الزراعية منها والدكتوراه في التاريخ من المملكة المتحدة.

وانتقلت الجمعية وثروة البلد التاريخية إلي مقرها الجديد بمدينة نصر؛ حيث تغير اسم الجمعية بعد قيام ثورة يوليو 1952 إلي »الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.« واتخذت الجمعية - عند تأسيسها - مقرا مؤقتا بمكتب محمد شفيق غربال بوزارة المعارف العمومية ثم خصصت لها غرفتان بجمعية «الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع»، مع اتساع نشاط الجمعية وزيادة أعضائها انتقل مقرها إلي مكان خصص لها بمباني» الجمعية الزراعية الملكية بأرض الجزيرة ابتداء من أول مارس 1950، ظلت الجمعية تمارس نشاطها بذلك المقر حتى عام 1958 عندما اضطرت إلي إخلائه بعد صدور القرار الجمهوري الذي قضي بإقامة «هيئة المعارض».

اتسع نشاط الجمعية الثقافى إتساعا ملحوظا منذ العام 1999، فإلى جانب محاضرات الموسم الثقافي والندوة السنوية، نظمت حلقات النقاش، كما تبنت الجمعية سيمنار الباحثين الشبان في التاريخ العثمانى وأعطته دفعة قوية على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

