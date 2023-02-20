الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يغادر كييف بعد زيارة غير معلنة لأوكرانيا

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كييف، بعد زيارة غير معلنة، الإثنين، وعد خلالها بزيادة إمدادات الأسلحة، بحسب تقرير لصحفيي البيت الأبيض.

وجاء في التقرير إن "الرئيس بايدن غادر كييف" في نهاية زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي للدولة الموالية للغرب.

زيارة مفاجأة

وفي وقت سابق، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف الاثنين، حيث وعد بأسلحة جديدة ودعم "ثابت" لحليفته أوكرانيا، قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن "سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية".

وتحدث خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن مساعدة إضافية بقيمة 500 مليون دولار سيتمّ الإعلان عن تفاصيلها في الأيام المقبلة.

وبشأن زيارته للعاصمة الأوكرانية، قال "اعتقدت أنه من الضروري ألا يكون هناك شكّ بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا".

من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزيارة التي قام بها نظيره الأمريكي لكييف، معتبراً أنها "علامة دعم مهمّة للغاية" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وقال زيلينسكي على تلجرام باللغة الإنجليزية "جوزف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".

ودوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي خلال الزيارة، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكان بايدن مع زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوت صفارات الإنذار من دون أن تسبّب ذعراً.

وفي وقت سابق، نددت بكين بتصريحات أمريكية مفادها أن الصين تدرس إمكان إمداد روسيا أسلحة لحربها ضد أوكرانيا مؤكدة الدعوة إلى الحوار لوضع حد للنزاع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال الأحد أن الصين "تدرس الآن توفير دعم فتاك" لموسكو يراوح بين "الذخيرة والأسلحة".

وردًا على سؤال بشأن التصريحات الأمريكية قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحفي دوري إن "الولايات المتحدة هي التي ترسل أسلحة إلى ساحة المعركة دونما توقف وليس الصين".

الرئيس الامريكي جو بايدن كييف البيت الأبيض بايدن

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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