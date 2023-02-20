هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة جامعة سيناء

وقعت هيئة الدواء المصرية، بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة بجامعة سيناء (فرع العريش).

قام بالتوقيع الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والأستاذ الدكتور هشام علي سالم، عميد الكلية.

يهدف البروتوكول إلى تنمية مهارات صيادلة المستقبل، وإكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، والعمل على تطوير مسارهم المهني.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير الصناعات الدوائية؛ للارتقاء بالمستوى المهني والأكاديمي لجميع الصيادلة فى شتى مجالات التصنيع الدوائي، وإعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى وتأهيلهم لسوق العمل.