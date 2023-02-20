الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطويرات حياة كريمة داخل ساقتلة بمحافظة سوهاج

حياة كريمة
حياة كريمة

وفرت حياة كريمة كل الخدمات الأساسية لقرى الصعيد، خاصة محافظة سوهاج من جميع النواحي وتغير الشكل للأفضل، حيث عملية تطوير المنازل وبناء الوحدات الصحية ومكاتب البريد والمدارس، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء لتحسين مستوى المعيشة وحياة آمنة للأهالي.

قال علي خليفة أحد أهالي ساقتلة بمحافظة سوهاج : "حياة كريمة وفرت لنا المياه النظيفة والطرق والكبارى والكهرباء والطاقة وغيرها وغيرها من المشروعات، هذه المبادرة التي حققت أحلامنا في الحصول على حياة كريمة بمعنى الكلمة في السكن والتعليم".

تطوير الريف المصري

وأكد علي أن حياة كريمة ساهم  لتطوير الريف المصري في قري الصعيد فى تغير شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد، من خلال المشروعات الخدمية العديدة التي كان لها الحظ لخدمة أهالي سوهاج معلقًا: "اهتمام الدولة المصرية بقرى سوهاج من خلال مبادرة حياة كريمة بعدما كانت مهمشة ومعدومة الخدمات، الآن أصبح قرى سوهاج جميعها متطورة".

وأضافت نهي أحمد، واحدة من أهالي قرى مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج: "حياة كريمة وفرت فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تعليم الحرف وتمليك الورش داخل المجمعات الصناعية المختلفة، وإنشاء مجمع خدمات، ومجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس بالقرية، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وإنشاء وحدة طب أسرة متطورة".

وأشارت إلى أنه لم تكن هناك نقطة إسعاف داخل القري، ولكن حياة كريمة وفرت لها وأيضًا وحدة مطافئ، ومركز تنمية الأسرة، فضلًا عن تبطين الترع.

وانتهت التطويرات بساقتلة في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وأنه جار الاستمرار في باقي المشروعات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالبنية التحتية لقري الصعيد.

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محافظة سوهاج محافظات الصعيد مركز ساقلتة والوحدات الصحية ورفع كفاءة وتطوير ورفع كفاءة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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