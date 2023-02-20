بايدن من أوكرانيا.. سألتقى قادة الجبهة الشرقية لحلف الناتو لمجابهة روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم أسسوا تحالفًا غربيًا من المحيط الأطلسي للهادئ لدعم أوكرانيا وهذا الدعم سيستمر.

جاء ذلك خلال كلمة له مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن زيارته المفاجئة لأوكرانيا اليوم وتجوله في شوارع كييف.

وأوضح بايدن، في كلمته، أنه سيسافر لاحقًا إلى بولندا للقاء قادة الجبهة الشرقية لحلف الناتو، وسيعلن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات الروسية، وذلك وفق قناة "العربية".

وأضاف: "سنسلم لأوكرانيا ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية، وقد أجريت مناقشات مطولة مع زيلينسكي حول دعم أوكرانيا".

واعتبر بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مخطئًا حينما بدأ هجومه على أوكرانيا، مضيفًا: "أزور العاصمة الأوكرانية لتأكيد دعمنا الراسخ وستحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار".

من جهته، قال زيلينسكي إن زيارة بايدن دليل قوي جدًا على دعم الأوكرانيين.