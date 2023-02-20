الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

هل نجت أمي؟.. تفاصيل أول مكالمة لشاب بعد خروجه من أنقاض الزلزال (فيديو)

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أثار مقطع فيديو لشاب تركي، موجة كبيرة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر الشاب بعد انتشاله من أسفل أنقاض الزلزال الذي ضرب بلده في السادس من فبراير الجاري، وتسبب في خسائر بشرية كبيرة في سوريا وتركيا.

الفيديو يُظهر الشاب يتساءل عن والدته «هل نجت من الزلزال؟» ثم يُضيف «هل الجميع بخير»، وتتحول ملامحه الشاحبة من وهل الموقف، إلى سعادة كبيرة بعد أن يُخبره أحدهم أن جميع أسرته بخير وينتظرونه.

المزيد في الفيديو التالي:

 

 

زلزال سوريا وتركيا مواقع التواصل الإجتماع مواقع التواصل الاجتماعي تركيا سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

ضبط شخصين يشتبه في تورطهما بقتل عامل الديلفري بالغربية

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة في مصر

عبر رحلة استغرفت ساعة بالقطار.. تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكى لكييف

فى 24 ساعة.. ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن في كييف.. مازالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل