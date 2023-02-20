هل نجت أمي؟.. تفاصيل أول مكالمة لشاب بعد خروجه من أنقاض الزلزال (فيديو)

أثار مقطع فيديو لشاب تركي، موجة كبيرة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر الشاب بعد انتشاله من أسفل أنقاض الزلزال الذي ضرب بلده في السادس من فبراير الجاري، وتسبب في خسائر بشرية كبيرة في سوريا وتركيا.

الفيديو يُظهر الشاب يتساءل عن والدته «هل نجت من الزلزال؟» ثم يُضيف «هل الجميع بخير»، وتتحول ملامحه الشاحبة من وهل الموقف، إلى سعادة كبيرة بعد أن يُخبره أحدهم أن جميع أسرته بخير وينتظرونه.

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