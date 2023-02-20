«الكيلانى» توجه بوضع خطة لاستغلال أصول «الثقافة» غير المستغلة

خلال اجتماع القيادات..

ترأست الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماع قيادات ‏الوزارة، والذي استعرض خطة فعاليات القطاعات خلال شهر رمضان المبارك، وما تم من تعاقدات استثمارية لتعظيم الاستفادة من أصول الوزارة غير المستغلة.

حيث وجهت وزيرة الثقافة، بمتابعة ما تم من تعاقدات استثمارية خلال الفترة الماضية، وحصر المتعطل منها للوقوف على أسباب تأخر إنجاز العمل بها، إضافة إلى حصر كل أصول الوزارة غير المستغلة تمهيداً لوضع خطة متكاملة لاستغلالها بالشكل الأمثل بالتعاون بين مختلف قطاعات الوزارة.

كما وجهت وزيرة الثقافة بحصر المكتبات التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والبدء في تزويدها بإصدارات قطاعات الوزارة، خاصة المكتبات المتواجدة بالمناطق الحدودية والمراكز والقرى الأكثر احتياجا والتي لم يتم تزويدها بإصدارات جديدة منذ أكثر من ٢٠ عاما.

وفيما يخص الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وجهت وزيرة الثقافة، بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز القومي للترجمة لبحث سُبل الشراكة مع جهات النشر الدولية لترجمة أكبر عدد من العناوين العربية إلى اللغات الأخرى والخروج بورقة عمل وطنية لتبني مشروع قومي للترجمة من العربية للغات أخرى.

‏كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي طرحها ‏رؤساء ‏هيئات وقطاعات الوزارة، والتي يجري الإعداد ‏لتنفيذها ضمن خطة كل قطاع، منها الوقوف على الترتيبات النهائية لفعاليات وأنشطة شهر رمضان، والذي يتزامن هذا العام مع عدد من الأيام العالمية المهمة منها، اليوم العالمي للتراث، وبتلك المناسبة يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري معرضًا يوثق فيه القاهرة وتاريخها، كما ينظم قطاع الإنتاج الثقافي فعاليات "هل هلالك" و"مواسم المسرح الجامعي"، ويقيم قطاع الفنون التشكيلية (٩) ورش فنية للأطفال و(١٠) ورش للمرأة في رمضان، بمناسبة شهر المرأة، كما تشهد مسارح أكاديمية الفنون عدد من الفعاليات أبرزها ليالي العود وعروض ليالي رمضان المسرحية، هذا بخلاف عدد من الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدد من المواقع.

حضر الاجتماع، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أمير نبيه رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، المهندس محمد أبو سعدة، رئيس ‏الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية،الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الدكتور وليد قانوش، ‏رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، الدكتورمحمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الأستاذ أحمد سعودي، مدير مكتب ‏وزير الثقافة.