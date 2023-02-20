28 فبراير نظر نقض مستريح الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات

حددت محكمة جنح النقض جلسة 28 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه.

كانت قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائي والمدني وإلزامه، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب محاماة.

وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم و شخص آخر أنه فى يوم غضون عامي 2020 ، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم “م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع” وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم .

وذلك بأن استعملا طرق احتيالية من شانها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمي وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث أن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.