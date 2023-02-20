هيئة «APHP» الفرنسية تزور مستشفى جامعة عين شمس التخصصى

زيارة هيئة (APHP ) الفرنسية لمستشفى جامعة عين شمس التخصصى

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأعضاء وفد هيئة منظمة السلامة والصحة للمستشفيات الفرنسية (APHP)، المنوطة بالمراقبة على جميع المستشفيات الجامعية بفرنسا، والذي يقوم بزيارة مستشفى عين شمس التخصصى لبحث سبل تطوير العمل بالمستشفى والوقوف على أى مجالات بحاجة للتطوير.

وقام باستقبال الوفد الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس الدكتور، وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، الدكنور هشام أنور نائب مدير المستشفى، الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور محمد عبد الرزاق المدير الطبى بالمستشفى، الدكتور تامر عمارة مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الطب، ولفيف من أطباء المستشفى.

وتستمر زيارة الوفد لمدة ثلاث أيام، سيقوم خلالها بزيارة كافة الأقسام والوحدات بالمستشفى، لتقديم تقارير لتحديث وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمستشفي على الصعيدين الإداري والخدمي، وتختتم الزيارة باجتماع أعضاء الوفد مع قيادات الجامعة لمناقشة أوجه التطوير.

يذكر أن هيئة (APHP ) تعد ذراع دولية تقوم على تقديم خدمات استشارية للمستشفيات.