الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد والغرامة لـ«ترزى» بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة السلاح بطوخ

حبس
حبس

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين، بمعاقبة ترزي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري، ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية في القضية رقم 18192 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2624 لسنة 2022 كلي شمال بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

كشف أمر الإحالة الخاص أن المتهم "م . ش"، ترزي، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهر مخدر "indazole carboxamides"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهو معاون مباحث مركز شرطة طوخ، والقوة المرافقة له، بأن أشهر في وجههم سلاح أبيض "مطواة" مهددا به إياهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبسا بها، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها ولم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكنت القوات من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة".

الدائرة السابعة محكمة جنايات بنها ترزي السجن المشدد المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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