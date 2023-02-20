الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 72 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 72000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و 34 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 356 شاحنة و 20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع ، 344 شاحنة و14 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم 3 سفن وهي امل، دليلة  وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة GOZO وعلى متنها 28000 طن فوسفات متجهة الي باكستان فيما غادر الميناء بالأمس السفينة AYATI وعلي متنها 30000 طن فوسفات متجهة الي ماليزيا وثلاث سفن اخري وهي  امل ، دليلة  وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1420 طن بضائع عامة ومتنوعة 109 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1065 راكب بموانيها.

البحر تداول 72 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة البحر الاحمر تصدير 58 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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