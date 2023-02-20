شعبة الأرز تكشف موعد انخفاض الأسعار

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأرز يباع في معارض "أهلاً رمضان" بـ14.5 جنيه، ومتوفر بصورة كبيرة، ويستطيع المواطن الحصول على أي كمية منه

وتابع "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية "ten"، أن الإنتاج من الأرز متوفر وبشكل زائد، مشيرًا إلى أنه عندما طبقت التسعيرة الجبرية، لم تقم الهايبرات الكبيرة بشراء الأرز، مما أدى إلى نقص الأرز.

إلغاء التسعيرة أدى لخفض سعر الأرز الشعير

ولفت إلى أن الحكومة قامت بإلغاء التسعيرة، وهذا أدى لخفض سعر طن شعير الأرز بصورة تتراوح ما بين 200 لـ500 جنيه، كما أن وزارة التموين أعلنت عن مناقصة عالمية لاستيراد الأرز، وخلال النصف الأول من شهر مارس سيكون الأرز متوفر بكثرة وبالتالي انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن نقص الأرز بمصر أمر مستبعد.

وأضاف: “الناس مش هتبقى عارفة تودي الأرز فين”، موضحًا أن بعض المزارعين لا يريدون يبيع الأرز طمعًا في ارتفاع الأسعار.