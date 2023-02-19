«مستقبل وطن» يفتتح مقر جديد ويكرم «حفظة القرآن» ويوزع مواد غذائية بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة:

نظمت أمانة قسم عين شمس، احتفالية كبري لتكريم حفظة القرآن الكريم، بعد ختام المسابقة، وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب القسم، وأعضاء مجلس النواب، والمقامة بمركز شباب منشية التحرير، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم تلاه تلاوة ماتيسير من أيات القرآن الكريم للأطفال المشاركين في المسابقة، وفي نهاية الحفل، وزع الجوائز وتكريم حفظة القرآن الكريم.

كما نظمت أمانة العمل الجماهيرى بقسم مدينة نصر أول وثاني، فعالية لتوزيع عدد من المساعدات العيينة للمواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وغير القادرين، كمرحلة أولي، ضمن مبادرة "شتاء دافئ".

كما نظمت أمانة العمال بقسم حلوان، ندوة عن حقوق وواجبات العامل والفصل التعسفي، في قانون العمل.

وفي محافظة الجيزة:

أقامت أمانة مركز أوسيم، النسخة 103 من سلسلة معارض الأسرة المصرية، في قرية البراجيل، وسط إقبال كبير من الأهالي على المعروضات التي تلبي كافة احتياجات المنزل المصرية.

كما نظمت أمانة قسم الوراق، زيارة لمستشفى الوراق المركزي وشهدت الزيارة التباحث والتناقش مع مدير المستشفى حول العديد من الأمور والمسائل التي تهم المرضي وزوار المستشفى والاطمئنان والتأكد من جاهزيتها ومناقشة جميع الأمور الصحية التي تخص المواطن.

كما وقعت أمانة قسم الهرم، بروتوكولاً تعاون مع معمل الأهرام للتحاليل الطبية لتوفير نسبة خصم 35% لخدمة أهالي الهرم على أن يكون الخصم لحاملي كارنية عضوية الحزب أو بخطاب موجه من أمانة قسم الهرم للفئات الأولى بالرعاية.

كما شاركت أمانة مركز البدرشين، فى تجريد وتمهيد شوارع قرية أبو رجوان القبلي بالكامل ورفع المخلفات وكذلك تجريد وتمهيد وذلك بجليدر ومعدات الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة أمانة الحزب لتطوير وتجميل جميع قرى المركز.

كما نظمت أمانة قسم الطالبية، احتفالية خاصة لذوى الهمم بمركز شباب الصفا، شهدت توزيع الوجبات والحلوى والهدايا وتقديم فريق التحدي عديد الفقرات الفنية والاستعراضات والتواشيح التى نالت إعجاب الجميع كما تم تقديم فقرة الاراجوز التى أسعدت الاطفال كثيرًا وقام أعضاء أمانة المراة بالرسم على وجوه الأطفال.

وفي محافظة البحر الأحمر:

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، أمسية دينية كبري احتفالاً بإحياء ذكري الإسراء والمعراج، بحضور كوكبة من رجال وعلماء الدين الإسلامي بالمحافظة، بمقر الحزب بمدينة الغردقة، وذلك تحت عنوان "ذكري الإسراء والمعراج".

وأكد المشاركون على أن هذه الليلة توضح مدى الترابط بين المسجدين الحرام والأقصى وما تحتاجه الأمة العربية والإسلامية إلى وحدة الصف والكلمة والاعتصام وترك التنازع والتنافر لتنهض وتعود لقوتها وسابق عهدها.

وفي محافظة المنوفية:

نظمت أمانة مدينة الشهداء، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية جزيرة الحجر، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات مختلفة منها "باطنة، أطفال، نساء، رمد، أسنان، تخاطب وتعديل سلوك"، وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلي إجراء كافة التحاليل الطبية بخصم 50 %، فضلًا عن تحليل السكر بالمجان، وشهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

كما نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز قويسنا، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، في قرية كفر وهب، وشهدت حضورًا مكثفًا لنساء القرية، ورحبت سيدات كفر وهب بالمشاركة متمنيات تكرارها للتوعية في كثير من الأمور التي تخص سيدات الريف.

كما عقدت أمانة المرأة بمركز أشمون، ندوة تثقيفية تحت عنوان "المرأة المصرية بين الإيجابية والسلبية"، وتضمنت استراتيجيات وأساليب تدربية حديثة من عصف ذهني وحوار ومناقشة، مقدما لهم عددا من أوراق العمل التي من شأنها بث روح التفاعل، وكسر حاجز الملل الذي قد يشوب مثل هذه اللقاءات.

وفي محافظة المنيا:

نظمت أمانة مركز مطاى، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية سيلة الشرقية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف علي 250 حالة، عبارة عن 90 رمد، 60 أطفال، 55 عظام، وتم إجراء 45 تحليلًا، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين.

كما واصلت أمانة مركز بني مزار، تنظيم قافلتين طبيتين الأولي بمدينة بني مزار، والثانية بقرية اشروبة وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف علي 425 حالة، وعمل 23 نظارة طبية، وتحويل 21 حالة لإجراء عمليات علي نفقة الدولة، ولاقت القافلتين إقبال كبير من قبل المواطنين.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات التصفيات النهائية للمرحلة الثالثة بمسابقة "أوائل الطلبة"، وسط منافسات قوية بين مدراس المراحل التعليمية الثلاثة "الإبتدائية والإعدادية والثانوية"، وأسفرت عن فوز مدرسة التجريبية الإبتدائية رقم 1 بالمنيا، وفوز مدرسة البسقلون الإعدادية بمركز العدوة، وفوز مدرسة ملوي الثانوية بنين ببندر ملوي.

وفي محافظة الإسماعيلية:

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، بعد إقامة نهائي تحديد مدرستي صاحبة المركز الأول علي مستوي المحافظة، في المرحلتين الإبتدائي، الإعدادي، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم عن فوز مدرسة أبو صوير الإبتدائية، ومدرسة التل الجديدة المشتركة الإعدادية، ليصعدوا إلي نهائي المسابقة علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة الغربية:

نظمت أمانة مركز كفر الزيات، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة "أوائل الطلبة"، المتفوقين بالشهادات العامة بالمركز، وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وقيادات ونواب الحزب، وومديري المدارس وموجهي عموم المواد الدراسية والطلاب المتفوقين وأولياء الأمور، وتضمنت الحفل عدد من العروض الفنية، وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين بجميع الإدارات التعليمية بإجمالي عدد 106 مكرم ومنحهم شهادات تقدير ودروع تذكارية ومكافأت مالية للطلاب المتفوقين.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز المحلة، ندوة تحت عنوان "خليك قدها.. لا للإنتحار"، داخل مدرسة كفر العيادة الثانوية الفنية عن اسباب الإنتحار وكيفية وطرق العلاج منه ووسائل البعد عنه، حيث قامت بعض الطالبات بعرض بعض مشاكلهم الخاصة على أمينة المرأة، في سرية تامة، والتي أبدت لهم الإحتواء والمساعدة لكلا منهن.

كما واصلت أمانة الصحة بمركز الصحة، لليوم الثاني علي التوالي، تنظيم القافلة الطبية المجانية في قرية الحوامدية الجديدة، داخل مركز شباب الحوامدية، لخدمة المرضي، الأهالي، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كثيفا من المواطنين.

كما أطلقت أمانة الإعلام بمركز السنطة، ورشة تدريبية مجانية لتعليم الشباب التصوير والمونتاج والفوتوشوب.

كما عقدت أمانة العمال والفلاحين، بروتوكول تعاون طبي بالتعاون مع مركز الشفاء الشامل للتخاطب بالمحلة الكبرى ويشمل التعاقد نسبة خصم 50% على جميع الجلسات الاستشفائية.

وفي محافظة دمياط:

نظمت أمانة مركز كفر سعد، لقاء موسعاً مع أهالي المركز لبحث مشاكل المواطنين والتعرف علي مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها، بحضور أعضاء مجلس النواب، والأمناء المساعدين بالمركز، وأمناء الأمانات النوعية والوحدات الحزبية.

كما نظمت أمانة الإعلام بالمحافظة، حفلاً لتوزيع أجهزة طبية وعلب تحاليل سكر، علي الأسر وذويهم، لدعم أطفال السكر، بحضور أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة.

وفي محافظة بني سويف:

اختتمت أمانة شئون الهيئات الإستشارية ببندر بني سويف، البرنامج التدريبى التثقيفي للشباب، الذى نظم على مدار 3 أيام، تحت عنوان تأهيل الشباب لسوق العمل وتحليل أنماط الشخصية والتعامل مع بيئة العمل، والذى استهدف أكثر من 50 شاب وفتاة.

وفي محافظة البحيرة:

تمكنت أمانة مركز إدكو، من تنفيذ مبادرة مجتمعية تمهيد وتسوية الطريق العمومي بمدخل قرية واحد، وذلك حرصًا على راحة وسلامة آهالينا بالقرية، حيث قام فرق من رجال الحزب وقياداته بتوفير لودر لتمهيد الطريق وتسويته وإعداده لتغطيته بالسن وذلك للتسهيل على آهالينا مباشرة طقوس حياتهم اليومية، والرفع عنهم والتخفيف من معاناتهم وحرصاً على آمنهم وسلامتهم.

وفي محافظة أسيوط:

واصلت أمانة مركز أبنوب، تنفيذ مبادرة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال منافذ متحركة تجوب المدينة وسط إقبال كثيف من الأهالي، وسط توفير عدد كبير من المنتجات التموينية، حيث وصلت القافلة الغذائية المتنقلة إلى أرض المصنع، لبيعه بأسعار مخفضة، بالتعاون مع مديرية التموين.

كما نظمت أمانة أبو تيج، يوم ترفيهي للأطفال الأيتام بحديقة ناصر، حضر اليوم الترفيهي عدد 150 طفل وتضمن البرنامج الترفيهي الاستمتاع بالمناظر الخضراء داخل الحديقة ومشاهدة الحيوانات الموجودة داخلها كما تم عمل فقرات استعراضية وتناول الغداء والاستمتاع بالملاهي الموجودة داخل الحديقة.

وفي محافظة الإسكندرية:

نظمت أمانة قسم العامرية ثانِ فاعلية لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر أحتياجًا، وذلك بمناطق الوادي، وأرض الصعايدة، والسلام.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة أول، قافلة لبيع الخضروات بأسعار مخفضة، وذلك بالوحدة الحزبية بمنطقة سيدي بشر قبلي 2.

كما كرمت أمانة قسم الرمل ثانِ، أمانة الشباب بالقسم، وذلك على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة السابقة.

كما نظمت أمانة المرأة بقسم الدخيلة ندوة تحت عنوان "قيمة الوقت"، والذي يٌعد القيمة الخامسة ضمن مبادرة أخلاق وقيم.

وفي محافظة الشرقية:

نظمت أمانة مركز الزقازيق، قافلة طبية مجانية، شاملة كافة التخصصات الطبية، وذلك في مجمع عيادات الخير، وشملت تخصصات مختلفة ومتعددة منها "أطفال، أنف وأذن، رمد، عظام، صدر، مسالك، نساء وتوليد، ومخ وأعصاب، جراحة عامة، جلدية، أسنان، باطنة"، مع تقديم العلاج للحالات بالمجان، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كثيفاً من المواطنين وذويهم، حيث وقعت الكشف الطبي علي 800 حالة من أهالي المركز، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين المتميزين.

كما افتتحت أمانة مركز فاقوس، مقراً جديداً للوحدة الحزبية بقرية الديدامون، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وعدد من أهالي القرية، وعقب افتتاحه عقد لقاءاً جماهيرياً مع المواطنين لبحث مطالبهم والشكاوي المتعلقة بالوحدة الحزبية، والتأكيد علي أن الحزب يسعى دائمًا للتوسع في مقراته على مستوى الجمهورية، بما يمكنه من تنفيذ مهامه في خدمة المواطنين والتفاعل مع القضايا.

كما نظمت أمانات "المتابعة والتواصل المجتمعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة" بالمحافظة، جلسة نقاشية مكبرة، تحت عنوان "ورقة وطن- المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الحزب بمدينة الزقازيق، وفي نهاية الاجتماع تم عرض عدد من النماذج الناجحة لتلك المشروعات والوقوف على أهم المعوقات والصعوبات وكيفية تذليلها أعقبها فتح باب النقاش والحوار وتبادل الأفكار والاراء، وأعرب الحضور عن سعادتهم بثقة قيادات الحزب بهم مؤكدين علي استعدادهم و دعمهم لمساعي الدولة ودمج الشباب في اتجاه الدولة المصرية للتصنيع المحلي.

وفي محافظة مطروح:

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة "أوائل الطلبة"، حيث شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب في المراحل التعليمية الثلاثة "إبتدائي، إعدادي، ثانوي"، حيث كرم الفائزين في المسابقة، في المرحلة الإعدادية وهي مدرسة زاهر جلال الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية، مدرسة مصطفي أمين هيبة، كما تم تكريم عدد من قيادات التعليم والمسئولين عن التنظيم.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.