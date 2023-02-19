الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الوثائقية» تكشف قصة حب كانت وراء تحول أدهم الشرقاوى إلى قاتل

ادهم الشرقاوي
ادهم الشرقاوي

تعج قصة أدهم الشرقاوي، بالكثير من الغرائب والعجائب، في حين نرى أناسا يقتلون من أجل قصة حبهم، فإن أدهم الشرقاوي، قتل من أجل قصة حب عمه.

يكشف محمد سعيد عز الدين، محاضر التاريخ في كلية كويلز بنيويرك، أصل القصة، خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة الوثائقية، فيقول إن محمود الشرقاوي، عم أدهم، وقع في غرام إحدى قريبات محمد سعيد باشا ناظر الداخلية، وكانت تريد تستأثر بحقها في مساحات من الأراضي، لذا لجأت لمحمود الشرقاوي صاحب القوة والنفوذ ليساعدها، ومن هنا بدأ الصراع بين عائلة الشرقاوية، تحديدا محمود الشرقاوي ومحمد سعيد باشا ناظر للداخلية، تنتهي الحلقة الأولى من الصراع بنفي محمود الشرقاوي، ضمن ما عرف بقانون النفي الإداري.

 

الشرقاوي لم يستسلم، وعمل تظلم، على قانون النفي الإداري، وأخوه عبدالمجيد الشرقاوي أرسل رسالة موجودة في الأرشيف البريطاني أن هذا القانون يتنافى مع مبادئ سيادة القانون والعدالة الإنجليزية، وفي 1911 تم إبطال القانون، وعاد محمود الشرقاوي من الواحات لإيتاي البارود، ليلقى مصير الموت، بعد أن حرض محمد سعيد باشا على قتله.

 

وكشف، أحد أفراد عائلة ادهم الشرقاوي، أن اغتيال محمود الشرقاوي كانت نقطة التحول الكبرى في حياة أدهم الشرقاوي، وجن جنونه عندما علم بقتل عمه، لم يجد قاتل عمه، لأن القتلة أخفوه.

 

والتقط أحد أفراد عائلة أدهم الشرقاوي، خيط الحديث، قائلًا: عائلة الشرقاوي سريعة الغضب، وكان أدهم أكثرهم غضبًا، وزاد سخطًا عندما عرف أن عمه عبدالمجيد قرر أن يتخلى عن الثأر، ومن هنا خطط لانتقام من قاتل عمه.

 

اقرا أيضًا:

 

الانتقام دفع أدهم الشرقاوي لارتكاب أول جريمة في حياته.. «الوثائقية» تكشف التفاصيل

 

«ليس البطل الوحيد فى العائلة».. أقارب أدهم الشرقاوى يحكون لـ«الوثائقية» قصة الأسطورة

 

حفيدة السيوى لـ«الوثائقية»: أدهم الشرقاوى كان سيكوباتيًا يقتل بدم بارد

 

جريمة سطو فاشلة.. «الوثائقية» تعرض قصة دخول أدهم الشرقاوى السجن

أدهم الشرقاوي الوثائقية فيلم أدهم الشرقاوي قناة الوثائقية بداية تحول ادهم الشرقاوي

مواد متعلقة

«اشتراكيين ثوريين وألتراس».. أمير حدود داعش يكشف مفاجآت عن المنضمين للجهادية من مصر

أبرزهم حسان والحوينى.. 4 شيوخ أثروا فى فكر أمير حدود داعش

حفيدة السيوى لـ«الوثائقية»: أدهم الشرقاوى كان سيكوباتيًا يقتل بدم بارد

«ليس البطل الوحيد فى العائلة».. أقارب أدهم الشرقاوى يحكون لـ«الوثائقية» قصة الأسطورة

لقاؤه أسوأ كوابيس الأجانب.. «الوثائقية» تكشف أسطورة أدهم الشرقاوى

حوار أمير داعش و«المصيدة الرقمية».. تعرف على أولى برامج الوثائقية

بث مباشر انطلاق «الوثائقية» أحدث قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية

«الوثائقية» تنطلق بعزف السلام الوطنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

قناة «الوثائقية» «تريند تويتر» فى مصر بعد انطلاقها رسميًا

تفاصيل فعاليات مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس

جهود مكثفة من مباحث الغربية لكشف ملابسات اختفاء عامل ديلفرى بزفتى

الانتقام دفع أدهم الشرقاوى لارتكاب أول جريمة فى حياته.. «الوثائقية» تكشف التفاصيل

الكشف على 2010 مواطنين فى ختام أعمال القافلة الطبية بكفر الشيخ

قوافل طبية ومعارض غذائية وتكريم أوائل الطلبة.. فعاليات "مستقبل وطن" بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»