قوافل طبية ومعارض غذائية وتكريم أوائل الطلبة.. فعاليات "مستقبل وطن" بقنا

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء اليوم بمقر الحزب بمدينة قنا في حضور المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة؛ لمناقشة ملفات العضوية والفعاليات الجماهيرية والاحتفالات بالمناسبات العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمين العام.

جاء ذلك بحضور المعتز بالله عبدالحميد أمين العضوية بقنا والعمدة ياسر مختار أمين حزب مستقبل وطن بمركز قوص والعمدة عز كرار أمين الحزب بمركز قنا، والعمدة أدهم نشأت أمين الحزب بمركز نقادة ومحمود سالم أمين الحزب بمركز أبوتشت والعمدة علي قاعود أمين الحزب بمركز فرشوط وحسن مفتاح أمين الحزب ببندر قنا وحمدي الشيخ الأمين المساعد للحزب بمركز قفط وأمناء التنظيم، وأمناء العضوية بالمراكز على مستوى المحافظة.

وقال المحاسب هشام قدوس، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة، إنه ناقش واحدا من أهم الملفات وهو ملف العضوية وخطة عمل المرحلة الدقيقة الراهنة، والتي تتطلب منا جميعا العمل بروح الفريق ودعم جهود الدولة الرامية؛ لتحفيف العبء عن كاهل المواطنين بمختلف القطاعات، معلنًا عن تنفيذ 8 قوافل طبية خلال الشهر الجاري ومارس المقبل بمراكز "قنا وبندر قنا وقفط وقوص ونقادة والوقف ودشنا"؛ لتقديم الخدمة الطبية لما يقرب من مليوني شخص بتلك المراكز.

ومن جانبه أعلن عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عن 10 احتفاليات علي مستوي المحافظة؛ لتكريم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة حيث تنظم كل أمانة أمانات المراكز العشرة احتفالية لطلابها الفائزين، وذلك بهدف تشجيع أبنائنا الطلاب علي التفوق العلمي بجانب افتتاح 4 معارض جديدة للسلع الغذائية بمراكز "الوقف وبندر قنا ومركز قنا وقوص" جميعها توفر السلع الغذائية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة فضلًا عن استمرار 3 معارض أخري حتى نهاية رمضان المقبل، وتنظيم 4 احتفاليات كبرى بعيد الأم بمراكز "دشنا ونقادة ومركز قنا وقوص".