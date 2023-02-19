يوفنتوس يهزم سبيزيا بثنائية كين ودى ماريا فى الدورى الإيطالى

فاز يوفنتوس على مضيفه سبيزيا بهدفين دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل مويس كين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 32، قبل أن يضيف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، علما بأنه قد تم حسم 15 نقطة منه بسبب مخالفات مالية.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سبيزيا عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة بفارق 15 نقطة كاملة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب.