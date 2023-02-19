الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كارمن سليمان تضع اللمسات النهائية على أغنيتها الجديدة «يا جمالك» (فيديو)

كارمن سليمان
كارمن سليمان

انتهت المطربة كارمن سليمان من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم “يا جمالك” والمقرر طرحها على طريقة الـ"سنجل".

وتتواجد كارمن داخل الاستوديو من أجل وضع اللمسات النهائية على ماستر أغنية “يا جمالك” استعدادا لطرحها للجمهور خلال أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” مقطع فيديو لها من داخل الاستوديو وشوقت متابعيها بمقطع من الأغنية وعلقت عليها قائلة: “انتظروا يا جمالك”.

 

أخر أعمال كارمن سليمان الغنائية

وطرحت المطربة كارمن سليمان الفترة الماضية أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع يوتيوب والتى تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

المطربة كارمن سليمان كارمن سليمان يا جمالك أغنية “يا جمالك” أخر أعمال كارمن سليمان الغنائية خيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«أمير حدود داعش»: لم أتعرض لأى إجبار لإجراء الحوار وأريد الإفادة بشهادتى

«لا نبرئ أحداً».. الباز يكشف حقيقة مخالفات نقابة الفنانين التشكيليين بالمستندات

أبرزهم حسان والحوينى.. 4 شيوخ أثروا فى فكر أمير حدود داعش

إزالة وإيقاف 7 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

رفع 1545 طن مخلفات وتحرير 80 محضر إشغال طريق ببني مزار بالمنيا

بث مباشر الفيلم الوثائقى أدهم الشرقاوى على قناة الوثائقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»