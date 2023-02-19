كارمن سليمان تضع اللمسات النهائية على أغنيتها الجديدة «يا جمالك» (فيديو)

انتهت المطربة كارمن سليمان من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم “يا جمالك” والمقرر طرحها على طريقة الـ"سنجل".

وتتواجد كارمن داخل الاستوديو من أجل وضع اللمسات النهائية على ماستر أغنية “يا جمالك” استعدادا لطرحها للجمهور خلال أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” مقطع فيديو لها من داخل الاستوديو وشوقت متابعيها بمقطع من الأغنية وعلقت عليها قائلة: “انتظروا يا جمالك”.

أخر أعمال كارمن سليمان الغنائية

وطرحت المطربة كارمن سليمان الفترة الماضية أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع يوتيوب والتى تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.