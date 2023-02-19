فأل سيئ للهلال وبشرى للأهلى.. هل يتكرر سيناريو 2020 في دورى أبطال إفريقيا؟

بالرغم من خسارة النادي الأهلي مباراته الإفتتاحية في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا إلا أن جماهير الأهلي لا تثق فقط في قدرة ناديها على تجاوز دور المجموعات لكنها تثق في قدرته على الوصول إلى أبعد نقطة، ولم لا الحصول على اللقب؟

وتستند الجماهير في ثقتها هذه إلى أن الأهلي قد مر بموقف طبق الأصل في دورة 2020، وتمكن في الأخير من حصد اللقب.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة في مباراته الإفتتاحية في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على يد الهلال السوداني بهدف نظيف في الجولة الثانية في المجموعة الثانية على ملعب الهلال.

الأهلي في نسخة 2020

أما في نسخة 2020 فقد افتتح الأهلي لقاءاته في المجموعة الثانية أيضا بالخسارة أمام النادي النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

وتدارك الأهلي الهزيمة سريعا، واستطاع أن ينهي المجموعة وصيفا بعد أن نجح في جمع 11 نقطة من 3 انتصارات على أندية الهلال بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، وبلاتينيوم الزمبابوي بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة، والنجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الخامسة، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة بهدف لمثله مع ناديي بلاتينيوم في الجولة الثالثة، والهلال في الجولة السادسة.

وفي دور الثمانية أقصى نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إذ فاز عليه بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، وتمكن من الخروج متعادلا إيجابيا بهدف لمثله من مباراة الإياب.

وفي دور قبل النهائي أطاح بنادي الوداد الرياضي المغربي حيث تغلب عليه في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجتي هدفين دون مقابل، وبنتيجة 3 – 1 على الترتيب.

وفي المباراة النهائية فاز على نادي الزمالك بنتيجة 2 – 1، وهذا النهائي اطلق عليه نهائي القرن لأنه جمع بين ناديين هما الأكثر تتويجا باللقب.

ومن ثم تتعامل جماهير الأهلي مع الهزيمة على يد الهلال على أنها شئ عارض ليس أكثر من ذلك، وسوى يتجاوزه ناديها، ولا تمثل فألا سيئا على الاطلاق.

الهلال يحصد 3 نقاط في أول جولتين للمرة الثانية

على الجانب الآخر بهذا الفوز حصل الهلال على أول 3 نقاط في مجموعته بعد أن تعرض لخسارة أمام صن داونز بهدف نظيف في الجولة الأولى.

الهلال يجمع 3 نقاط من أول جولتين ويخرج من دور المجموعات

لم يجمع الهلال سوى 3 نقاط في أول جولتين في المجموعة بنظام البطولة المعمول به حاليا منذ دورة 2017 سوى مرة في دورة 2020 حيث تغلب على نادي بلاتينيوم الزمبابوي بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأولي، وفي الجولة الثانية انهزم على يد الأهلي بنفس النتيجة.

والمدهش أن هذا لا يمثل فألا حسنا للهلال، وجمهوره لأن بالرغم من ذلك عجز عن تخطي دور المجموعات إذ تراجع إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات على منها انتصاران على بلاتينيوم، وانتصار وحيد على النجم الساحلي بهدف دون رد في الجولة الثالثة، وتعادل وحيد مع الأهلي، وهزيمتين على يد كل من الأهلي، والنجم الساحلي في الجولة الرابعة.

بعد الخسارة ماذا ينتظر الأهلي؟

بعد الخسارة بات الأهلي في حاجة إلى تسجيل الفوز على صن داونز أقوى منتخبات المجموعة، ومتصدرها العلامة الكاملة 6 نقاط حين يستضيفه في الجولة الثالثة لاحياء آماله في التأهل إلى دور ربع النهائي بينما الهلال إذا استطاع أن يفوز على نادي كوتون سبورت الكاميروني خارج ملعبه سوف ترتفع أسهمه في تخطي دور المجموعات لأول مرة بنظام البطولة الحالي.