حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 20 فبراير 2023

يتسأل المواطنين عن حالة الطقس اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع موجة من انخفاض ملحوظ في الحرارة خلال أيام شهر أمشير القبطي، والذي يؤثر على كافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تصدر الهيئة القومية للأرصاد الجوية بيانًا بالحالة الجوية في كافة المحافظات.

حالة الطقس اليوم الإثنين 20 فبراير 2023

حذر خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى 3 درجات ليلًا وفي الصباح الباكر نتاج موجة صقيع على المزروعات في وسط سيناء، حيث تظل الأجواء شديدة البرودة مع غياب فرص سقوط الأمطار.

وتتميز أيام شهر أمشير الذي بدأ يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير الجاري ويستمر لمدة 30 يومًا بالطقس شديد البرودة والرياح الباردة وانخفاض في درجات الحرارة، على عكس أيام شهر طوبة الذي تمتع بالطقس اللطيف ذات درجات الحرارة المعتدلة.



وأكدت الأرصاد على الأجواء شديدة البرودة ليلًا طوال الفترة المقبلة رغم ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار وزيادة فترة سطوع الشمس، لذلك نصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة المناسبة لمثل هذه الأجواء الباردة، فيما كشفت خرائط الطقس استقرار الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وإليكم حالة الطقس اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة المحافظات:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 21 والصغرى 7 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 21 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 18 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 19 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 12 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 16 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 7 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 27 والصغرى 10 درجة مئوية.

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