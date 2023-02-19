جهاز 6 أكتوبر يعلن موعد افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى بهية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص للمرأة بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع مؤسسة بهية تحت رعاية المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، وبإشراف حنان عبد العظيم، نائب رئيس الجهاز ورئيس وحده تكافؤ الفرص بالجهاز، ندوة تثقيفية للتوعية حول (الفحص المبكر عن سرطان الثدي) والإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى بهية بمدينة الشيخ زايد في مارس 2023.

تم مناقشة أهمية الكشف المبكر ودوره في العلاج، إضافة إلى دعوة السيدات إلى عمل كشف مبكر وعدم الانتظار وطرق العلاج ومنها إعادة البناء وتهدف إلى إعادة الشكل الطبيعى وما هى طرق الوقاية من سرطان الثدى وتحسين الصحه النفسية.

في السياق، أكدت الدكتورة ياسمين جميل، أخصائي الأشعة التشخيصية بمستشفي بهية على استمرار حملات التوعية للانتشار بين كل سيدات مصر.

وشاركت الندوة الدكتورة أمانى ممدوح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالهيئة والعاملين بجهاز المدينة بحضور 50 سيدة من الموظفات.

وأكدت حنان عبد العظيم أن الرعاية الصحية للمرأة أحد دعائم التنمية الشاملة لها لما تلعبه من دور وأثر عظيم على حياتها وحياة الأجيال القادمة.

وتناولت الندوة الأعراض وطرق الوقاية من سرطان الثدى والتعريف بأهمية الكشف المبكر التي تساهم في رفع نسب الشفاء لأكثر من 98 % كما تناولت تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض.

وأضافت هند أحمد، مسؤول أول تنمية موارد أنه كان حلم كل الداعمين ومحاربات وموظفين بهية بوجودها فى كل محافظات إلى أن الحلم أصبح حقيقة وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى بهية بمدينة الشيخ زايد في مارس 2023.

أشارت نورهان هانى أخصائى علاقات عامة إلى أن ”مؤسسة بهية” هى مؤسسة خيرية غير هادفة للربح تعالج السيدات بالمجان وتدعم العمل التطوعي وتقوم مؤسسة بهية بعمل ندوات توعية عن سرطان الثدي وذلك إيمانًا بدور المؤسسة التوعوي قبل العلاجي والدعم النفسي والمعنوي للمحاربات عن طريق فريق المتطوعين.

وتحدثت المحاربة هند بغدادي عن رحلة علاجها في مستشفى بهية واستطاعت من خلال الكشف المبكر العلاج من المرض، مشيدة بدور "بهية" في الدعم النفسي لها ومساعدتها في الحصول على دبلومة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

في نهاية الندوة، عبرت السيدات عن سعادتهم البالغة بهذه الندوة وبالمعلومات المفيدة فيها وتم تكريم المهندسة حنان عبدالعظيم كسفيرة لمؤسسة بهية.

تم تحديد يوم زيارة وكشف المجاني لجميع سيدات الجهاز للاطمئنان على صحتهن هذا وتؤكد مؤسسة بهية أنها مستمرة دائمًا في تنظيم ندوات توعوية عن سرطان الثدي وذلك للوصول لكل سيدة في مصر.