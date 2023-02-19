الجندى: «هل عقمت أرحام النساء أن يلدن أمثال الحصرى وعبدالباسط!»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مصر كانت دائمًا تتميز بتخريج المواهب والنوابغ من أصحاب الصوت الحسن، متسائلًا: «هل عقمت أرحام النساء أن يلدن أمثال نصر الدين طوبار ومحمد عمران والنقشبندي».



وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «DMC» الأحد: «هل عقمت أرحام النساء أن يلدن أمثال الحصري وعبد الباسط والمنشاوي والبنا ومصطفى إسماعيل ومحمد رفعت وغيرهم».



وأكد أن مصر تضم مواهب غير عادية، إنما المشكلة في رعاية هذه المواهب.

الجندي: الرئيس السيسي يوجه دائمًا برعاية المواهب والنوابغ

وتابع: «هؤلاء العظام فرضوا هيمنة مصر كقوة ناعمة على العالم بأسره، كانوا نتاج رعاية صحية وصحيحة من المسؤولين عن الإعلام وقتها فكان النتاج أن ترى مثل هذا».

وأشاد الجندي باستحداث إدارة اكتشاف النوابغ والمواهب بوزارة الأوقاف، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائمًا بضرورة الاهتمام بالمواهب من أصحاب الصوت الحسن.