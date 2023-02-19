واشنطن تحذر من «تداعيات وعواقب» مساعدة بكين لموسكو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إثر لقائه نظيره الصيني وانغ يي، إن بكين تنظر في إرسال "أسلحة" إلى روسيا دعما لهجومها في أوكرانيا.

وصرح بلينكن لشبكة سي بي اس: "تحدثنا عن الحرب التي تشنها روسيا وعن قلق نشعر به لكون الصين تنظر في تقديم دعم فتاك إلى روسيا". وسئل عن معنى ذلك فأجاب "أسلحة في شكل رئيسي".

التقى الوزيران مساء السبت، في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن. وذكرت الدبلوماسية الأميريكية إن الاجتماع كان "صريحا ومباشرا".

وحذر بلينكن الصين من "تداعيات وعواقب" في حال تبين أنها تقدم "دعما ماديا" إلى روسيا في حربها في أوكرانيا، أو أنها تساعدها في الإفلات من العقوبات الغربية، وفق ما صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

بدورها، شككت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من ميونيخ السبت في الحياد الذي تبديه الصين. وقالت إن الولايات المتحدة "قلقة من قيام الصين بتعميق علاقاتها مع موسكو منذ بدء الحرب".

ورأت هاريس أن "أي خطوة من الصين تهدف الى تقديم دعم فتاك الى روسيا من شأنها فقط مكافأة العدوان ومواصلة عمليات القتل ومزيد من التقويض لنظام قام على أساس قواعد".